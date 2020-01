Proximus League – Virton, vainqueur du Beerscchot, leaer de la deuxième phase

Virton s’est imposé 1-0 face au Beerschot tandis que Westerlo et Roulers se sont quittés sur un partage 1-1, samedi, lors de la neuvième journée de la deuxième phase de la Proximus League. Virton a battu le Beerschot grâce à un but de Ribeiro Costa à un quart d’heure du terme.

Au Kuipke, Roulers a ouvert le score par Anzouana à la 74e, avant que Dewaele n’égalise à la 76e minute.

Au classement de la deuxième tranche, Virton est seul en tête avec 15 points. Westerlo suit à une unité. Le Beerschot reste bloqué à la quatrième place avec 13 points, autant que Lommel, qui se rend dimanche (16h00) à l’Union Saint-Gilloise dans le dernier match du weekend en D1B.

Vendredi, Lokeren et OH Louvain ont partagé l’enjeu 1-1.

Source: Belga