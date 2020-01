Open d’Australie – Alexander Hoogmartens qualifié pour le 2e tour chez les juniors

Alexander Hoogmartens (ITF-43), s’est qualifié samedi à Melbourne pour le 2e tour du tournoi junior de l’Open d’Australie, en battant – 6-3, 6-3 en 1h09 – l’Australien Derek Pham (ITF-412). Alexander Hoogmartens, 17 ans, jouera au deuxième tour (16es de finale) contre le Suisse Leandro Riedi (N.6/ITF-10) victorieux de son côté du Néerlandais Stijn Pel (ITF-49) 7-5, 6-3.

« J’avoue que je suis soulagé », a confié le Brabançon vainqueur de son premier match dans un tournoi du Grand Chelem. « C’est la première fois que je jouais un match avec du monde dans les tribunes et avec des ramasseurs de balle et je dois admettre que cela m’a un peu perturbé au début. Je suis toutefois parvenu assez vite à me calmer et à ne penser qu’au tennis et qu’à ce que je devais faire sur le court. Je n’ai pas très bien servi, mais j’ai surtout très bien retourné et été solide du fond du court. Le retour est vraiment une arme chez moi et j’essaie aussi de prendre la balle tôt, un peu comme David Goffin ».

Alexander Hoogmartens est ravi d’être au Australie. Le natif d’Uccle, entraîné par Bertrand Tinck à Tennis Vlaanderen, a même déjà vécu une petite forme de rêve en pouvant officier à Melbourne Park comme sparring-partner du Suisse Stan Wawrinka, 15e joueur du monde, vainqueur du tournoi en 2014.

« C’était génial. En plus, c’est un joueur que j’aime bien voir à l’œuvre. Je suis même parvenu à retourner son service, même si je dois reconnaître qu’il n’a pas servi à fond. J’ai également déjà croisé Djokovic dans le restaurant des joueurs. Et Nadal également. C’est chouette et cela motive énormément. Je me réjouis déjà à l’idée de pouvoir disputer Wimbledon, car j’aimerais bien voir ce que cela procure de jouer sur gazon ».

Source: Belga