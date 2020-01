Israël frappe Gaza après le lancement de ballons incendiaires

L’armée israélienne a mené samedi soir des raids aériens contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, affirmant avoir répondu à des lancements de ballons incendiaires vers le territoire israélien. « Il y a peu de temps, des avions de combat ont frappé un nombre de cibles de l’organisation terroriste Hamas dans le sud de la bande de Gaza », a indiqué l’armée dans un communiqué.

« Parmi les cibles visées figurent un site de fabrication d’armes », a ajouté l’armée, précisant qu’il s’agissait d’une réponse au lancement vers le territoire israélien de ballons auxquels étaient attachés des engins explosifs.

Ce genre de ballons est utilisé pour déclencher des incendies dans les cultures et les communautés israéliennes situées près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

Israël tient pour responsable le mouvement islamiste, qui dirige l’enclave palestinienne, de toute action émanant de son territoire, même si l’Etat hébreu y cible également d’autres mouvements armés palestiniens.

Lundi, trois Palestiniens ont été tués après avoir pénétré en Israël depuis la bande de Gaza et jeté un engin explosif sur des soldats qui ont ouvert le feu, selon l’armée israélienne.

Israël a été engagé depuis 2008 dans trois guerres avec le Hamas et des groupes armés alliés.

source: Belga