De fortes pluies et des inondations tuent 31 personnes à Madagascar

Au moins 31 personnes sont mortes à la suite de fortes pluies et d’inondations à Madagascar, ont annoncé samedi les autorités locales. Neuf personnes sont par ailleurs toujours portées disparues sur cette populaire île touristique de l’Afrique australe, selon le bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Les fortes pluies qui ont frappé le nord-ouest du pays depuis dimanche ont fait au moins 26 morts, 15 disparus et 90.000 sinistrés, selon un précédent bilan publié vendredi. Le Premier ministre Christian Ntsay avait qualifié la situation de « perte nationale » et appelé à l’aide internationale.

Près de 107.000 personnes ont été touchées par les intempéries, d’après le bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

Les pluies torrentielles ont également rendu impraticables d’importantes routes, tandis qu’un barrage situé près de la ville de Tanambe a cédé, inondant les villages environnants et les terres agricoles.

Source: Belga