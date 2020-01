Un vieux général au passé sombre entend des voix et se dit hanté par un esprit. Dans l’intriguant ‘La Llorona’, le cinéaste guatémaltèque Jayro Bustamante raconte un drame politique sous la forme d’une histoire de fantôme à l’atmosphère bien rendue.

Vos films précédents [‘Ixcanul’ et ‘Temblores’, ndlr] étaient respectivement une tragédie ethnique et un mélodrame. ‘La Llorona’ joue avec l’horreur. Aimez-vous ce genre cinématographique?

«Je n’avais certainement pas un film d’horreur commercial en tête, mais je trouve le genre intéressant, car il vous donne beaucoup de libertés pour jouer avec votre public. Que les choses soient claires: ce n’était pas comme si je voulais absolument faire un film d’horreur. J’avais longtemps cherché la meilleure manière de raconter une histoire sur le génocide au Guatemala en 1982. Le sujet est toujours particulièrement sensible dans mon pays. C’est ainsi que j’ai abouti au film d’horreur. Un autre atout, c’est que le genre bénéficie actuellement d’une grande popularité. Les jeunes au Guatemala ne regardent plus que des films d’horreur et des films de super-héros. En habillant mon histoire d’une atmosphère horrifique, je peux peut-être encore dire des choses à ces jeunes sur leur passé récent. En général, ils sont très peu au courant.»

Pourquoi la jeunesse est-elle si mal informée au Guatemala?

«C’est à cause d’énormes défaillances dans l’enseignement. Les cours d’histoire sont plutôt des leçons de patriotisme. Il n’y a aucun sens critique. Cela va plus loin que l’idée que les livres d’histoire sont écrits par les vainqueurs. À l’école, vous n’entendez tout simplement pas parler de ce qui s’est passé il y a 38 ans. Singulièrement, le thème est quand même abordé de façon régulière dans les journaux, dans des livres, des documentaires et sur internet. J’espère que mon film incitera quelques-uns de ces jeunes à se lancer dans des recherches. Je serais déjà content avec ça.»

Pourquoi la légende de La Llorona, la Mère Pleureuse, est-elle si parfaite pour cette histoire?

«Lorsque j’ai su que je voulais raconter une histoire sur le génocide, ce qui est pour moi la forme d’horreur la plus absolue, j’ai abouti presque automatiquement à La Llorona. Pratiquement tous les pays latino-américains ont vécu une dictature. L’idée est celle d’une Mère-terre qui pleure ses enfants disparus et assassinés. Là où ces dictatures ont sévi, vous trouvez beaucoup de mères pleureuses. La légende de La Llorona existe aussi dans toute l’Amérique latine, même si elle est connue en Amérique centrale surtout. Pour les enfants, c’est le monstre qui viendra les chercher s’ils ne sont pas sages, mais des adultes aussi y croient encore. Moi-même, j’ai grandi avec La Llorona. Il ne faut pas oublier que le Guatemala vit surtout de l’agriculture. Dans les plantations et les fermes, les légendes populaires de ce genre sont aujourd’hui encore monnaie courante. Il y a 20 ans, les gens dans les campagnes n’avaient pratiquement pas accès à l’électricité. Et, dans l’obscurité totale, La Llorona semble encore plus crédible qu’on ne le voudrait.»

Ruben Nollet