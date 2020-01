Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Chulo (réf. 16885)

Ma maman Christina est arrivée au refuge dans un état déplorable… Personne ne sait d’où elle vient, elle était là, cherchant désespérément un peu de nourriture… Le lendemain de son arrivée, ma maman a mis au monde 8 chiots qu’elle peut à présent élever sans soucis … je suis l’un d’eux, Chulo, je suis un chiot costaud, enthousiaste et joyeux, prêt à découvrir le monde aux côtés de mon nouveau maître !

Sexe Mâle Age 5 mois Race Croisé Taille 35 cm Pelage Poils courts Poids 5 kg

Zena (réf. 16210)

J’ai été sauvée d’un centre d’abattage, où j’avais été amenée par mon propriétaire…. Je suis une petite gamine courageuse mais j’ai quand même perdu espoir dans cette cage froide et horrible…. Depuis que je suis en sécurité au refuge, mes yeux brillent à nouveau ! Je suis gentille avec tous, même avec les chats ! Qui pourra m’offrir un avenir radieux où je pourrai profiter de chaque jour ?

Sexe Femelle Age 4 ans Race croisé Taille 31 cm Pelage Poils courts Poids 8 kg

Delvon (réf. 14659)

Je suis un compagnon de jeu amusant, habitué à la vie domestique. Je dors tranquillement dans mon bench et j’aime bien les promenades, je suis calme et n’ai peur de rien. Je suis super gentil avec les gens et envers les autres chiens calmes je me comporte de façon exemplaire. J’aime courir et jouer avec eux. Cependant, je n’apprécie pas avec les chats. Je suis un chien très doux, affectueux et docile. Des personnes dynamiques disposant d’un jardin seraient idéales pour moi. Vous pouvez me rencontrer chez ma famille d’accueil en Belgique.

Sexe mâle Age 4,5 ans Race Epagneul breton Taille 46 cm Pelage Poils mi-longs Poids 12 kg

Vous êtes intéressé par Chulo, Zena, Delvon, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr