Pourquoi rougit-on quand on boit de l’alcool ?

Vous l’avez probablement déjà remarqué. Après un (ou plusieurs) verre(s) d’alcool, certaines personnes ont tendance à voir leur visage et le reste de leur corps s’empourprer. Un avertissement qui pourrait être plus dangereux qu’il n’y paraît.

En plus de ses nombreux effets négatifs pour la santé (nausées, maux de tête, augmentation du rythme cardiaque), l’alcool peut également causer l’apparition de plaques rouges sur le corps de certaines personnes. Même si elles n’ont pas particulièrement beaucoup bu. Pour comprendre ce désagrément visuel, il faut revenir au processus d’élimination d’alcool par le foie. Lorsqu’on boit, c’est en effet le foie qui est chargé d’éliminer une grande partie de l’alcool assimilé (environ 90%). L’alcool est alors transformé en éthanal par une enzyme appelée alcool déshydrogénase.

L’éthanal, substance très toxique notamment responsable de symptômes de la gueule de bois, est ensuite transformé par une autre enzyme, l’acétaldéhyde déshydrogénase, en acétate, une substance qui est, elle, inoffensive. Or, suite à une mutation, cette seconde enzyme ne fonctionne pas correctement chez certaines personnes, ce qui cause une dilatation des vaisseaux sanguins et les fameuses rougeurs du visage.

Asian flush

Ce syndrome héréditaire est connu sous le nom d’Asian flush, ou syndrome du rougissement asiatique en français. Et pour cause, cette maladie est surtout répandue chez les personnes venant de l’Asie de l’est. D’après le journal Taiwan News, entre 45 et 47% de la population taïwanaise présenterait ce symptôme. Soit le pourcentage le plus élevé du monde. En Chine, 35% de la population seraient concernées, pour 30% de Japonais et 20% de Sud-Coréens. Alors que seulement 5% des Européens présenteraient cette caractéristique. Au total, ce seraient 560 millions de personnes qui sont concernées dans le monde, soit 8% de la population mondiale.

Malheureusement, il n’existe actuellement pas de traitement miracle pour lutter contre l’Asian flush, seulement des gestes qui devraient permettre d’en diminuer les conséquences. Il est par exemple conseillé de boire lentement, ou d’avoir le ventre plein au moment de consommer de l’alcool.

Problèmes cardiaques

Chez certains, le rougissement du visage pourrait être un signe de problèmes plus graves. C’est en tout cas ce qu’a conclu Jong-Sung Kim, chercheur sud-coréen de l’Université nationale Chungnam. Selon lui, et chez les personnes buvant plus de quatre verres par semaine, ce signe pourrait être avant-coureur d’éventuels troubles cardiaques ou d’hypertension. Surtout si le rougissement est accompagné de nausées et de palpitations cardiaques.

Si vous ne présentez pas ces symptômes, le chercheur rappelle qu’une consommation importante d’alcool peut causer des problèmes de santé chez n’importe qui. Pour rappel, la consommation excessive d’alcool est associée à des troubles mentaux et comportementaux, de nombreux cancers, des maladies cardiovasculaires, ainsi qu’à des traumatismes résultant d’actes de violence et d’accidents de la circulation.

D’après l’OMS, on parle de surconsommation d’alcool dès l’absorption hebdomadaire de plus de 21 verres contenant l’équivalent de 10 g d’alcool pur pour les hommes et 14 pour les femmes. Une étude de l’agence Santé Publique France a toutefois conseillé de se limiter à 10 verres par semaine, avec deux jours d’abstinence dans cette dernière.

Clément Dormal