Bio ou naturels, les salons de coiffure se mettent aussi au vert

Depuis quelques années, les salons de coiffure évoluent. Pour répondre à une demande croissante, des plus en plus de coiffeurs et de coiffeuses se mettent au vert en utilisant des teintures végétales, des soins naturels ou des produits bio.

Plus qu’une tendance, c’est un véritable phénomène. Il y a dix ans, les salons de coiffure bio étaient quasiment inexistants en Belgique. Désormais, ils fleurissent aux quatre coins du pays. En l’absence de l’existence d’un label regroupant ces salons, il reste difficile de les classer et de savoir si un établissement surfe sur le phénomène ou s’il y a réelle volonté d’utiliser des produits biologiques et respectueux de l’environnement.

La tendance des colorations végétales

La plupart de ces salons dits «naturels» ou «bio» bannissent les produits chimiques. Ils proposent des colorations 100% végétales ainsi que des soins à base d’huiles essentielles, de plantes et de cosmétiques qui respectent l’environnement mais aussi la santé du client.

L’entreprise belge Hairborist fournit de nombreux salons de coiffure en produits naturels. Ses produits sont certifiés Eco Garantie et ne contiennent ni parabène, ni silicone, ni huile minérale.

Ces dernières années, les colorations végétales ont la cote et elles sont de plus en plus privilégiées par rapport aux colorations. «Le marché du bio connaît une progression sans précédent: + 15% chaque année. Nous observons une réelle tendance bio, un désir de se rapprocher de la nature et de ses multiples richesses», souligne Hairborist dont les produits sont fabriqués en Belgique.

Un salon végétal à Paris

À Paris, le salon de coiffure végétal «What the Flower?» est allé plus loin dans le concept en vendant également des plantes et en proposant à ses clientes et clients de se faire coiffer au milieu des végétaux. Ouvert en 2017, le salon a ainsi des allures de véritable jungle. C’est Justine Jeannin qui a eu l’idée de ce concept. «J’ai hésité un moment entre devenir fleuriste ou entrer dans le monde de la coiffure. Et mon choix, à ce moment-là, s’est porté sur la coiffure», raconte cette trentenaire parisienne sur son blog sweetoxalis.com. «Ma passion des plantes a aussi refait surface dans mon métier en me spécialisant dans la coloration végétale et soins à base de plantes, un moyen d’allier mes deux passions et de travailler avec des produits moins nocifs pour l’homme et la nature», évoque la jeune femme qui a finalement décidé de réunir en un seul lieu le monde du végétal et celui de la coiffure en créant le salon «What the Flower?».

Rinçage et gaspillage

Si la plupart des salons bio et naturels concentrent leurs efforts sur les produits utilités, d’autres domaines peuvent également être améliorés. Le lavage et le rinçage consomment 8 litres d’eau par minute. Pour réduire l’impact environnemental lié au lavage des cheveux, la start-up suisse Gjosa a mis au point un pommeau permettant de consommer jusqu’à cinq fois moins d’eau. L’entreprise s’est associée avec L’Oréal pour développer un pommeau qui, associé à un shampoing facile à rincer permet de consommer 1,5 litre d’eau par minute au lieu de huit. Depuis 2018, des tests sont menés dans des salons en France, en Suisse et aux États-Unis. Cette technologie permettant de réduire la consommation d’eau pourrait donc se généraliser dans le futur.

« C’est important que les gens s’orientent vers des produits naturels »

Début 2019, Nadia Adaissi a ouvert son propre salon de coiffure Cosy Hair dans la Galerie Ravenstein, dans le centre de Bruxelles. Coiffeuse depuis plus de 30 ans, elle a adopté les produits naturels depuis de longues années déjà. Pourquoi avez-vous basculé vers les produits naturels? «Plusieurs clientes souffraient d’allergies aux colorations classiques. Comme dans ma vie personnelle je m’orientais déjà vers des produits cosmétiques et ménagers naturels, j’ai cherché le même type de produits pour mon salon de coiffure. Après plusieurs tests, j’ai adopté la marque italienne Oway. Ils sont organiques et se composent notamment d’argile, de lavande et d’huiles essentielles.» Constatez-vous une demande de la clientèle pour ce type de produits? «Oui. De plus en plus de gens veulent des produits naturels et bio. Je trouve ça génial. Au début, certaines clientes ont peur. Elles ne retrouvent pas les odeurs des produits chimiques auxquelles elles sont habituées. Mais elles s’habituent peu à peu et surtout, elles voient le résultat et la différence. C’est important que les gens s’orientent vers des produits naturels.» Est-ce que cela a un impact sur le prix? «Pas spécialement. Je ne parle pas de produits qui se trouvent dans les grandes surfaces. Mais dans les produits pour les professionnels, il n’y a pas forcément de différences de prix entre des grandes marques bien connues et la petite marque que j’utilise et qui est pourtant naturelle. D’autres produits comme les gommages naturels ont un coût mais vous voyez et vous sentez la différence.» Au-delà des produits utilisés, pensez-vous pouvoir aller plus loin pour rendre votre salon respectueux de l’environnement? «Je veux continuer à aller dans le sens de l’écologie et du zéro déchet. C’est la raison pour laquelle que je vais bientôt proposer à mes clientes qui achètent un shampoing de revenir avec le contenant pour le remplir une fois que leur bouteille est vide.» www.cosy-hair.com

Thomas Wallemacq