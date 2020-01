VIDEO. Il pleut des iguanes dans le sud-est des États-Unis

Le sud-est des États-Unis est actuellement touché par une violente vague de froid qui a quelques résultats inattendus. Pas habitués par cette chute des températures, les iguanes chutent de leurs arbres. Raidis, ils ne sont toutefois pas morts et se remettent en mouvement une fois que les températures remontent.

Ce mardi, c’est un bulletin météo pour le moins étonnant qu’ont entendu les habitants d plusieurs Etats en Amérique. « Ce ne sont pas des phénomènes pour lesquels nous émettons généralement des bulletins prévisionnels, mais le mercure devrait descendre entre 0 et 4 °C, alors ne vous étonnez pas si vous voyez ce soir des iguanes tomber des arbres », était-il expliqué.

Les services météo ont donc averti qu’une pluie d’iguanes pourrait s’abattre sur le sud-est des Etats-Unis et il s’avère qu’ils ont eu raison. Après une nuit particulièrement fraîche, les badauds ont découvert de nombreux reptiles jonchant le sol au petit matin.

The falling iguana alert was in effect in South Florida & @ParkerWPLG found some very cold critters this morning! @WPLGLocal10 pic.twitter.com/0TiTZbrOYD

À vrai dire, rien de bien étonnant, car la vague de froid a un impact immédiat sur ces animaux au sang froid. Depuis plusieurs jours, les températures sont entre 10 et 15 degrés en dessous des normales saisonnières. Le corps de ces reptiles ne supporte pas bien les températures froides et celui-ci se raidit quand il fait trop froid.

Not dead — just frozen! Temps in South Florida in the 40s leads to the cold blooded iguanas freezing up. They’re still breathing and should eventually ‘thaw’ out 🥶🦎 pic.twitter.com/X1MSFf4vBX

— Parker Branton (@ParkerBranton) January 22, 2020