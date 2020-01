Un troisième loup erre dans le parc de la Haute Campine, selon Welkom Wolf

Un troisième loup rôde dans le parc national de la Haute Campine, en province de Limbourg, selon l’association environnementale néerlandophone Landschap VZW, qui se trouve derrière le point de contact « Welkom Wolf ». Ce dernier appelle toute personne résidant dans le Limbourg ou en Campine anversoise à signaler la présence d’éventuels loups dans les parages. Au cours des deux derniers mois, Welkom Wolf a reçu 45 signalements jugés sérieux de loups flânant dans le Limbourg, en Campine anversoise, ainsi qu’à la frontière avec les Pays-Bas. Ce nombre a été établi sans les observations réalisées à l’aide des caméras de l’Agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) et de l’Institut flamand pour l’Etude de la Nature et des Forêts (INBO) dans les zones d’habitat du loup August et de sa nouvelle partenaire Noëlla.

L’ASBL Welkom Wolf est convaincue qu’à l’est du territoire colonisé par le loup August, qui s’étend d’Oudsbergen jusqu’à la Meuse, au moins un autre loup est présent depuis plusieurs mois. Mais cela n’a toutefois jamais pu être prouvé, le loup présumé s’étant jusqu’ici débrouillé pour rester sous le radar. Il n’a ainsi jamais attaqué de moutons et n’a dès lors jamais cédé son ADN.

« Durant la période allant d’avril à Nöel, nous étions sûrs qu’il y avait un autre loup dans le parc national de la Haute Campine. Une série d’observations nous ont permis d’étayer la thèse qu’un loup y avait établi sa tannière. L’INBO y a par ailleurs également retrouvé un étron », explique Jan Loos de Welkom Wolf.

Toutefois, depuis l’apparition de Noëlla et son installation auprès d’August, la trace de l’autre loup a soudainement été perdue. Le loup errant dans la Campine anversoise a également disparu des radars. Il n’est pas improbable qu’il s’agisse de la louve Noëlla qui vagabonde actuellement avec August. « Je ne crois pas beaucoup au fait que le loup ait subitement quitté cette zone et qu’il passe maintenant son temps auprès d’Augsut, même si, théoriquement, c’est possible », a déclaré M. Loos.

Le troisième loup éventuel a été vu pour la dernière fois il y a un mois. « Nous aimerions l’apercevoir une nouvelle fois. Parfois, il peut y avoir de grands intervalles entre ses apparitions », souligne-t-il. « Nous vous demandons donc de bien observer et de tout nous transmettre. »

Source: Belga