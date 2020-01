Plus de 40 millions de personnes confinées en Chine

Plus de 40 millions de Chinois étaient confinés vendredi à l’épicentre de l’épidémie virale, dont le bilan s’est à nouveau alourdi peu après que l’OMS a renoncé à déclarer une urgence internationale. Avec 26 morts sur un total de 830 personnes contaminées, le bilan officiel du nouveau coronavirus apparu en décembre sur un marché de Wuhan (centre) s’est encore aggravé.

« Cette année, notre Nouvel An fait très peur », commente un chauffeur de taxi de Wuhan, ville de 11 millions d’habitants placée de facto en quarantaine depuis jeudi. « On n’ose plus sortir à cause du virus. »

Le long congé du Nouvel An chinois démarre ce vendredi, veille du premier jour de l’Année du Rat. Les centaines de millions de déplacements liés à ces congés peuvent favoriser la contagion.

En outre, deux décès ont pour la première fois été signalés loin du berceau de l’épidémie: un dans le Hebei, région qui entoure Pékin, et un au Heilongjiang, province frontalière de la Russie.

Sur les 830 cas, 177 sont jugés graves, selon la Commission, tandis que 34 patients « guéris » ont quitté l’hôpital. Plus d’un millier de cas suspects sont en cours d’examen.

Face à la crise, le régime communiste a pris jeudi la décision inédite d’interdire tous les trains et avions au départ de Wuhan et de bloquer les autoroutes.

Seuls quelques avions étaient toujours annoncés dans la journée à destination de la ville. Autocars et bateaux sur le Yangtsé, qui arrose Wuhan, ont reçu l’ordre de s’arrêter dans les deux sens.

Au total, selon un calcul de l’AFP, 13 communes de la région de Wuhan sont coupées du monde, rassemblant plus de 41 millions de personnes – soit davantage que la population de la Pologne.

L’épidémie fait redouter une répétition du Sras, un virus similaire qui a tué quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003.

source: Belga