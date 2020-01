Open d’Australie: Elise Mertens l’emporte en double et passe au deuxième tour

Elise Mertens (WTA 6 en double) passe au deuxième tour du double dames de l’Open d’Australie, vendredi à Melbourne. La Belge, associé à la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 5), a remporté le match de vendredi contre les Australiennes Jaimee Foulers (WTA 216) et Arina Rodionova (WTA 93), invitées par les organisateurs, sur le score de 6-2; 7-5 après une heure et 19 minutes de jeu. Mertens et Sabalenka, lauréates ensemble d’Indian Wells, Miami et de l’US Open en 2019, attendent leurs adversaires au 3e tour (huitièmes de finale).

En simple, la Limbourgeoise de 24 ans n’a concédé que cinq petits jeux lors de ses deux premiers tours. Elle (WTA 17/N.16) tentera samedi de se hisser en huitièmes de finale. Pour ce faire, Mertens devra battre l’Américaine Catherine Bellis (WTA 600), qu’elle a d’ailleurs écarté jeudi au premier tour du double.

Outre Mertens, un autre Belge est encore engagé en simple à Melbourne Park en la personne de David Goffin (ATP 11). Il a difficilement battu en cinq sets le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 64) jeudi et affrontera samedi le Russe Andrey Rublev (ATP 16). Touché à la hanche jeudi, le Liégeoise de 29 ans aura la lourde tâche de défier au 3e tour le lauréat des tournois de Doha et d’Adélaïde en ce début de saison.

Source: Belga