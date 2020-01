Nouveau virus en Chine – Le Cirque du Soleil annule des représentations en Chine

Le Cirque du Soleil a annoncé jeudi l’annulation, « jusqu’à nouvel ordre » de toutes ses représentations à Hangzhou, en Chine, en raison de l’épidémie de coronavirus, qui a commencé à se répandre dans le monde et mobilise les autorités sanitaires internationales. « Les autorités chinoises ont demandé la fermeture temporaire de toutes les activités intérieures rassemblant 100 personnes ou plus dans le but de contenir l’épidémie de coronavirus », a expliqué la compagnie québécoise dans un communiqué.

« Dans l’intérêt d’assurer la sécurité de ses spectateurs et de ses employés, le Cirque du Soleil annule ainsi, jusqu’à nouvel ordre, toutes les représentations de son spectacle +Un monde fantastique+ » à Hangzhou, ajoute-t-elle.

Située dans la province du Zhejiang, la ville de Hangzhou se trouve à quelque 700 km à l’est de Wuhan, où ce virus de la famille du Sras a fait son apparition en décembre.

La Chine a relevé vendredi le bilan de l’épidémie à 25 morts et 830 cas confirmés.

L’OMS a reconnu jeudi l' »urgence en Chine » mais a toutefois jugé qu’il était « trop tôt » pour parler d' »urgence de santé publique de portée internationale ».

source: Belga