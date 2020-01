Nouveau virus en Chine – Deuxième mort confirmé en dehors du berceau de l’épidémie

La Chine a confirmé vendredi un deuxième mort du nouveau coronavirus en dehors de la zone à l’épicentre de l’épidémie, qui a tué au total 26 malades. Cette personne est décédée dans le Heilongjiang (nord-est), une province frontalière de la Russie, ont annoncé les autorités locales sans fournir plus de détails.

Cette province est située à plus de 1.800 km à vol d’oiseau de Wuhan (centre), la ville de 11 millions d’habitants où ont été comptabilisés la grande majorité des cas de contamination et des décès dus au virus depuis décembre.

Un autre cas avait été annoncé peu auparavant dans le Hebei, la province qui entoure Pékin. Il s’agissait d’un homme de 80 ans.

Les autres victimes étaient âgées de 48 à 89 ans et souffraient de maladies pré-existantes, selon les autorités sanitaires. Elles ont toutes succombé dans le Hubei, la province dont Wuhan est la capitale.

Le nombre de cas de contamination confirmé atteint désormais 830, et le nombre de cas suspects dépasse le millier, a annoncé vendredi matin la Commission nationale de la santé.

source: Belga