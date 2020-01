Les Indoor Red Panthers s’inclinent également devant la République tchèque

Après avoir entamé par une défaite 4-3 face à l’Ukraine (FIH-4) son championnat d’Europe de hockey en salle (dames) en ouverture du tournoi vendredi matin, la Belgique (FIH-14) s’est également inclinée contre la République tchèque 4 buts à 1 (mi-temps: 1-0), dans le groupe A, en début d’après-midi à Minsk, en Biélorussie. Face à des Tchèques, 5e mondiales, battues 4-1 par l’Allemagne en matinée, les Indoor Red Panthers, ont subi le jeu en première mi-temps. Elles ont encaissé un but sur pc via Natalie Hajkova, équilibrant ensuite la tendance en seconde période, mais ont vu l’écart se doubler après un nouveau but tchèque de Jindriska Neusser (25e). Jouant sans gardienne en fin de dernier quart-temps, les joueuses de Maxi Garreta encaissèrent deux buts supplémentaires sur contre-attaques de Katerina Lacina (35e) et Adela Lehovcova (37e). Seule Marie Ronquetti sauva l’honneur dans les dernières secondes (40e).

Samedi matin, les Belges termineront la phase de poules contre les tenantes du titre et N.1 mondiales allemandes, avant de disputer sans doute les matches de classement pour les places 5 à 8. Si le dernier carré semble désormais impossible d’accès pour les Belges, leur lutte pour le maintien devrait se jouer samedi après-midi et dimanche dans des matchs de classement croisés avec les équipes classées 3e et 4e dans la poule B, où l’on retrouve les Pays-Bas (FIH-2), le Belarus (FIH-3), la Suisse (FIH-7) et l’Autriche (FIH-9).

