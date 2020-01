Coupe du monde de ski alpin: Kjetil Jansrud s’adjuge le Super G de Kitzbühel

Le Norvégien Kjetil Jansrud a remporté le Super G de Kitzbühel, vendredi, en Autriche. Jansrud a devancé de 16 centièmes son compatriote Aleksander Aamodt Kilde et l’Autrichien Matthias Mayer, deuxièmes ex aequo. Jansrud, 34 ans, signe son premier succès de la saison. Le Norvégien, champion du monde de descente l’an passé à Are, ne s’était plus imposé en Coupe du monde depuis le Super G de Lake Louise en novembre 2018. C’est sa 23e victoire en Coupe du monde, la 13e en Super G.

Au classement général de la Coupe du monde, Kilde (671 points) revient à 20 longueurs d’un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen. Le Français Alexis Pinturault (642), neuvième à Kitzbühel, occupe la troisième position, devant Mayer (592). Jansrud remonte de la 13e à la 8e place avec 394 points.

Mayer prend la tête du classement du petit globe de la discipline avec 264 points, détrônant son compatriote Vincent Kriechmayr (236), sixième vendredi. Jansrud et Kilde comptent également 236 points.

Deux épreuves sont encore au programme à Kitzbühel: la descente samedi et le slalom dimanche.

Source: Belga