Charles Michel en appelle à un pacte d’investissement pour les Balkans occidentaux

Le président du Conseil européen Charles Michel, en visite ce vendredi en Albanie et en Macédoine du Nord, en a appelé à un « pacte d’investissement et de croissance pour les Balkans occidentaux », alors que la France freine toujours la volonté de la Commission et du Parlement d’ouvrir des négociations d’adhésion avec ces deux pays. « Ce pacte doit permettre de mobiliser les différents leviers européens pour essayer d’encourager ce développement économique, qui est une condition clé afin de faire progresser les conditions sociales et d’encourager toutes les coopérations transnationales », a exposé M. Michel à l’issue d’une rencontre à Tirana avec le Premier ministre albanais, Edi Rama.

La Commission européenne doit présenter dans les prochaines semaines sa proposition de réforme du processus d’élargissement, exigée par le président français Emmanuel Macron qui avait bloqué en octobre dernier, avec quelques autres pays, une décision favorable à l’ouverture de discussions avec Tirana et/ou Skopje.

M. Macron exige une procédure moins automatique et plus progressive, qui permette aussi de revenir en arrière si l’évolution politique ou économique d’un pays l’exigeait.

Appelé à trouver une unanimité au Conseil européen, Charles Michel se déplaçait à Tirana et Skopje ce vendredi. « Quelles sont les réformes et les modernisations au processus d’élargissement que les pays européens souhaitent mettre en œuvre afin de rendre ce processus (d’adhésion) crédible, plus empreint de confiance et de leadership politique? C’est un débat que l’on doit avoir entre pays européens », a exposé M. Michel à Tirana, en appelant à poursuivre le dialogue. « L’avenir de cette région, le destin de cette région est tourné vers l’Europe », a-t-il souligné.

Le Belge doit se rendre dans la foulée à Skopje pour rencontrer le Premier ministre en exercice, Oliver Spasovski, qui dirige un gouvernement technique jusqu’aux élections du 12 avril. Son prédécesseur, Zoran Zaev, a démissionné début janvier en prévision de législatives anticipées convoquées après la rebuffade de l’Union européenne. Il avait mis tout son poids politique pour répondre à une exigence de l’Europe et engranger un accord historique avec la Grèce sur le nom de son pays.

Le 16 février prochain, le Belge organisera une réunion avec l’ensemble des responsables des Balkans occidentaux, à la veille de la conférence des donateurs pour la reconstruction de l’Albanie, durement frappée par un tremblement de terre fin novembre.

Quant à la présidence croate du Conseil de l’Union européenne, elle organisera les 6 et 7 mai prochains à Zagreb un sommet entre l’UE et les six pays candidats des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie).

