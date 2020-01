Trois délicieux restaurants d’hôtel

Il n’y a rien de plus agréable que de rejoindre directement sa chambre d’hôtel après un dîner à plusieurs services! Mais les restaurants des hôtels ne sont pas du tout uniquement réservés aux personnes qui y séjournent. Même si vous allez vous glisser dans votre propre lit, ces extraordinaires paradis de la gastronomie vous accueillent aussi.

Odette en Ville

Vous trouvez Odette en Ville dans le quartier bruxellois trendy du Châtelain. Cet hôtel boutique évoque avec ses immenses bibliothèques et ses fauteuils Chesterfield en cuir l’atmosphère d’un club anglais. Son restaurant est tout aussi luxueux. Le chef travaille les meilleurs produits. Le «Beef Terrayaki» par exemple fond presque en bouche. Avant les plats délicieux, goûtez un des nombreux cocktails, comme le Basil Smash ou l’Espresso Martini.

Rue du Châtelain 25

1050 Ixelles

odetteenville.be

YUST Food

Chez YUST FOOD, vous aurez l’impression de vous retrouver au Soho House de New York. Les clients y sont hyper branchés et viennent de bien plus loin qu’Anvers pour dîner dans cet immeuble design. YUST FOOD mise sur le foodsharing, c’est-à-dire la découverte et le partage des saveurs. Vous partagez des associations audacieuses avec vos amis: du pulpo polenta sauce choron à la tostada de Saint-Jacques betterave rouge et oignons rouges marinés. Et si vous avez encore soif après ça, la brasserie De Koninck est à deux pas.

Coveliersstraat 6

2600 Anvers

yust.com

SERRA

Cette nouvelle «place to be» à la gare de Bruxelles Nord fait partie de l’Hôtel Indigo qui vient d’être rénové. Le SERRA est situé à un jet de pierre du Botanique et y a manifestement puisé son inspiration pour son intérieur vert et sa cuisine à dominance végétale. L’espace est divisé en deux zones: à l’avant le restaurant «slow food» Urban Picnic et à l’arrière le restaurant écoresponsable Garden Kitchen. Voilà qui est bon pour vous et la planète!

Place Charles Rogier 20

1210 Saint-Josse-ten-Noode

serrabrussels.be