Il trouve 43.000 $ dans un canapé d’occasion

Un habitant du Michigan, aux Etats-Unis, a découvert près de 43.170 $ en cash (près de 39.000 €) dans un canapé qu’il avait acheté d’occasion, selon CNN.

Howard Kirby a en effet trouvé des liasses de billets cachées dans le coussin d’un des repose-pieds du sofa. Il voulait l’enlever car il le trouvait plutôt inconfortable.

Il l’avait acheté dans un magasin de seconde main géré par une association caritative, selon CNN. C’est la petite-fille de son ancien propriétaire qui en avait fait don. « Je dois encore me pincer pour m’assurer que je ne suis pas en train de rêver », a déclaré Howard Kirby.

