Un médecin a filmé l’accouchement de Nabilla

Sur Snapchat, l’ex ange de la téléréalité a expliqué être en possession d’une vidéo de son accouchement filmée par un médecin.

Quelques mois après la naissance de son premier enfant Milann, Nabilla a expliqué à ses fans sur Snapchat qu’un médecin avait accepté de filmer son accouchement. La jeune maman est donc en possession d’une vidéo de cinq minutes dans laquelle on la voit donner naissance. « Je pense qu’il y a très peu de personnes qui ont ça. C’est la vidéo complète de mon accouchement. J’ai même les premiers cris de mon fils quand il est venu au monde », explique-t-elle.

Avant de poursuivre: « Elle dure exactement cinq minutes et c’est hyper touchant parce que l’assistant de la personne qui m’a accouchée a commencé à filmer avant que mon fils ne sorte et on voit que mon mari et moi, on a peur. Il me serre la main et on se regarde. Et dès qu’on entend la voix de ce bébé qu’on a attendu pendant neuf mois, on se met à pleurer ».

Pour être sûre de ne pas perdre la précieuse vidéo, la starlette l’a copiée sur plusieurs clés USB. « Je pense que je la regarderai toute ma vie. Je suis trop contente d’avoir cette vidéo. Je la regarde une fois par mois. Il n’y a personne qui l’a vue à part mon mari et moi », conclut-elle.