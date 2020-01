VIDEO. La Chine impose aux agences de stopper la vente de voyages

Les agences de voyages chinoises doivent arrêter de vendre des voyages à forfait intérieurs et à l’étranger, ont décidé les autorités chinoises, en raison de l’épidémie d’un nouveau virus qui a déjà fait 26 morts et contaminé plus de 800 personnes.

La mesure du ministère de la Culture et du Tourisme devrait avoir un impact significatif sur le secteur mondial du tourisme. Les Chinois forment le plus gros groupe de voyageurs étrangers au monde. Ils ont dépensé en 2018 130 milliards $ à l’étranger.

Plus de 40 millions de Chinois étaient confinés vendredi à l’épicentre de l’épidémie virale tandis que le bilan s’est alourdi atteignant un total de 26 morts et 830 personnes contaminées. En outre, deux décès ont pour la première fois été signalés loin du berceau de l’épidémie: un dans le Hebei, région qui entoure Pékin, et un au Heilongjiang, province frontalière de la Russie.

La Chine a aussi annoncé vendredi la fermeture de sections de la Grande Muraille ainsi que celle de monuments emblématiques à Pékin. Les tombeaux des Ming et la forêt des pagodes seront fermés à partir de samedi, a précisé l’autorité chargée des sites. Le stade national de Pékin, dit « nid d’oiseau », construit pour les jeux Olympiques de 2008, a été fermé vendredi afin de « prévenir et contrôler » la propagation de la maladie. Le parc d’attractions Disneyland a été fermé jusqu’à nouvel ordre à Shanghai.

Sur les 830 cas, 177 sont jugés graves, selon la Commission, tandis que 34 patients «guéris» ont quitté l’hôpital. Plus d’un millier de cas suspects sont en cours d’examen.

Des vidéos interpellantes

D’inquiétantes vidéos montrant des personnes s’effondrant dans les rues de la ville chinoise de Wuhan, au coeur de la nouvelle épidémie de coronavirus, font actuellement le tour des médias britanniques, dont le Daily Mail.

Dans ces vidéos, censées provenir de Wuhan, on peut en effet voir des personnes allongées dans la rue et soignées par des médecins, ou s’effondrant tandis que des gens masqués se précipitent pour les aider. On ne sait pas où ni quand précisément ces images ont été prises, mais elles semblent bien provenir de Chine.

D’autres vidéos diffusées dans les médias sociaux montrent les hôpitaux de la région littéralement pris d’assaut.

A weibo video posted by a person claiming to be a nurse in #Wuhan Red Cross Hospital. She said medical workers and patients were stuck with three deceased in a packed hospital corridor. No one is here to take care of the bodies. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/MKumfLDPki — Thomas Yau (@Tominmedill) January 24, 2020

I’m not on the #WuhanCoronavirus story as a journalist this time. I’m a very concerned 武汉人 posting videos I see in chat groups. Here is a another one – the man in the video speaks with a Wuhan accent: “I’m at the Hankou Hospital… (1/2) pic.twitter.com/vRw4N4Fd67 — Xinyan Yu (@xinyanyu) January 23, 2020

Video from a chat group shows the dire situation in Wuhan’s overcrowded hospitals. All concerned citizens, sick or not, have been waiting for confirmation on whether they’ve caught the #WuhanCoronavirus. Imagine how easily people can get sick from standing in these lines. pic.twitter.com/ZV7ahCc0AL — Xinyan Yu (@xinyanyu) January 22, 2020

(Voir la vidéo sur mobile)