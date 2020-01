La Chine va construire un hôpital contre le virus en seulement dix jours

Au total, ce sont plus de 30 millions d’habitants qui sont bloqués vendredi par des mesures anti-épidémie. Le parc d’attractions de Disneyland à Shanghai a annoncé en ce premier jour du congé du Nouvel an chinois, qu’il resterait fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de la propagation de ce virus qui a déjà contaminé plus de 800 personnes en Chine.

Une commune riveraine du Yangtsé, Jingzhou, a imposé une interdiction de quitter la ville en train, en bateau ou en autocar. La localité, qui compte plus de 6 millions d’habitants, est la neuvième à faire l’objet d’une telle mesure dans la région de Wuhan, la métropole au cœur de l’épidémie. Le parc Disneyland à Shanghai a lui été fermé «à des fins de prévention et de contrôle de l’épidémie et pour préserver la santé» des clients et membres de son personnel, a précisé Shanghai Disney sur son site internet.

D’autres cas du virus ont été confirmés au Japon, aux Philippines, à Taïwan, en Thaïlande, en Arabie Saoudite, à Singapour, en Corée du Sud et aux Etats-Unis.