Dans l’Utah, être topless est jugé « obscène » et peut vous mener en prison

Une femme est poursuivie pour un comportement obscène dans l’Utah, aux États-Unis. La Cour lui reproche d’être apparue seins nus devant ses enfants à son domicile et elle risque désormais jusqu’à un an de prison.

Tilli Buchanan ne s’attendait certainement pas à ces répercussions quand elle a enlevé ses vêtements à son domicile, dans la banlieue de Salt Lake City. Alors qu’elle fait des travaux dans le garage avec son conjoint, ils décident de se déshabiller car ils ont trop chaud. Les trois enfants de son petit ami lui demandent alors pourquoi elle est topless, ce à quoi elle répond: « Si mon mari peut être torse nu, alors moi aussi. »

Jusqu’à un an de prison

Désormais, un tribunal l’accuse de débauche devant un enfant, ce qui pourrait lui valoir une peine de prison d’un an et 10 mois d’inscription au registre des délinquants sexuels. Alors que les avocats de la jeune femme requéraient l’abandon pur et simple des charges, la juge Kara Pettit a rejeté leur demande.

En effet, elle s’est basée sur une loi de protection de l’enfance, que les avocats ont pourtant jugée inconstitutionnelle. « La Cour estime que si le gouvernement a promulgué cette loi pour protéger la santé, le bien-être et la moralité des enfants afin qu’ils ne soient pas exposés à la débauche, il faut la respecter », a déclaré la juge.

Who is Charged Utah Woman: Tilli Buchanan Biography, Wiki, Age, Husband, Children, Trial, Charges and Investigation Reports https://t.co/VC14c0zeZF pic.twitter.com/WM5T2sVk1v — WIKI ABOUT WORLD (@wikiaboutworld) January 23, 2020

Une affaire à la résonance particulière

Cette affaire survient dans un contexte où de nombreuses femmes se rebellent contre l’injonction de ne pas apparaître torse nu en public, alors même que les hommes sont libres de circuler comme ils le veulent. Toutefois, cette affaire est encore différente d’après les avocats, puisque l’accusée était à son domicile au moment des faits.

Si les faits datent de 2018, ils remontent à la surface un peu par hasard. Des enquêteurs interrogeaient la mère des enfants à propos d’abus sexuels sans aucun lien avec cet épisode, lorsqu’elle a raconté ce qui était arrivé alors que les enfants étaient âgés de 13,10 et 9 ans.