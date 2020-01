VIDEO. Sa porte de garage est bloquée par un mur de neige au Canada

La côte Est du Canada a été touchée par un violent blizzard ces derniers jours. La ville de Saint-Jean de Terre Neuve a d’ailleurs eu besoin du soutien de l’armée pour se débarrasser de la couche de neige record. Un habitant a d’ailleurs été contraint de constater qu’il était bloqué chez lui, à commencer par l’accès à son garage.

La région de Terre-Neuve-et-Labrador, située sur la côte Est du Canada, a été touchée par un blizzard sans précédent qui a enseveli la région sous une quantité exceptionnelle de neige. la violente tempête a laissé des marques et ce sont pas moins de 70 centimètres qui sont tombés en 24 heures dans la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve.

Sur les réseaux sociaux, les preuves de ces intempéries se sont multipliées et chacun y est allé de sa petite histoire face à ce blizzard jamais vu auparavant. C’est le cas d’un homme, qui a publié sur Twitter une vidéo de lui tentant d’ouvrir sa porte de garage. Néanmoins, lorsque celle-ci est complètement ouverte, un obstacle de taille empêche tout de même le propriétaire de sortir de chez lui.

Des murs de neige

En effet, un véritable mur de neige l’empêche d’avancer en dehors de sa maison. Dans cette ville, la neige et les congères provoquées par des vents à plus de 100km/h ont totalement paralysé les rues et autres axes routiers, immobilisant aussi toutes les voitures recouvertes de poudreuse.

UPDATE: 24 hours later and still digging out! #nlwx pic.twitter.com/WmbyqXlG6Z — J. David Mitchell (@jdavidmitchell) January 19, 2020

L’armée est ainsi intervenue pour déblayer cette quantité astronomique de neige et le pire semble passé pour cette région canadienne. Les nombreux clichés sur les réseaux sociaux ont tout de même de quoi faire sourire, le blizzard n’ayant pas fait de victime.

What a cool driveway in Newfoundland pic.twitter.com/UOip8556HH — Arthur Craig Green (@artcgreen) January 18, 2020