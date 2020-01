Toujours pas d’accord entre Otan et Turquie sur les missiles russes

L’Otan et la Turquie n’ont pas trouvé d’accord à propos des missiles antiaériens russes dont s’est doté Ankara, irritant au plus haut point Washington et fragilisant l’alliance militaire, a dit à Davos le secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg. « Jusqu’ici, il n’a pas été possible de trouver un accord », a-t-il dit au cours du Forum économique mondial en Suisse, dans un panel auquel participait également le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

« Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour régler cette question qui (…) indéniablement pose des problèmes au sein de l’alliance », a-t-il ajouté.

Le ministre turc a quant à lui défendu l’acquisition de ces équipements russes. « Avons-nous besoin de ce système? Oui, à cause des menaces qui nous entourent. Avons-nous pu l’acquérir auprès d’alliés (de l’Otan) ? Non », a-t-il dit.

« Nous pensons qu’ils ne sont pas incompatibles (avec le dispositif de l’Otan). C’est un système de défense et cela ne représentera aucune menace pour les alliés de l’Otan », a-t-il ajouté, proposant la création d’un « groupe de travail » pour résoudre le problème.

L’achat du système de missiles S-400, considéré comme l’un des fleurons de l’industrie militaire russe, est un sujet de frictions majeur entre Washington et Ankara.

