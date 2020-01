Nouvelle enquête concernant Joëlle Milquet: des accusations « complètement fausses »

Les accusations concernant Joëlle Milquet et fondant l’information judiciaire ouverte depuis 2018 au parquet de Bruxelles sont vouées « sans hésitation à l’échec juridique et judiciaire », réagit jeudi soir Me Adrien Masset, avocat de l’ancienne présidente du cdH. Il dénonce des accusations « anonymes une fois encore malveillantes et complètement fausses ». Ouverte depuis le premier trimestre 2018, l’information judiciaire vise « des faits qualifiés de menaces verbales ou écrites avec ordre ou condition, de harcèlement, et d’utilisation, à des fins délictueuses, de renseignements obtenus dans le cadre de l’accès à un dossier d’instruction », a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information du Vif/L’Express.

Selon Me Adrien Masset, Joëlle Milquet n’était pas au courant de l’existence de cette information judiciaire « dont elle ignore donc les éléments et dans le cadre de laquelle elle n’a même pas encore pu se défendre ». L’avocat ajoute que sa cliente conteste tout comportement délictueux et illégal. « Elle a plutôt le sentiment d’être elle-même la victime et assurément pas la coupable d’un véritable harcèlement dans ce dossier et d’être également la victime de divulgations incessantes ciblées relatives à des éléments présentés à chaque fois de manière mensongère dans le but de lui nuire », ajoute Me Masset.

Selon Le Vif/L’Express, cette nouvelle enquête est liée à l’instruction toujours en cours au parquet général de Bruxelles concernant Joëlle Milquet. L’ancienne présidente du cdH est soupçonnée d’avoir engagé en 2014 des collaborateurs dans son cabinet, lorsqu’elle était ministre de l’Intérieur et vice-Première ministre, lesquels auraient été affectés en réalité à sa campagne électorale.

Me Masset souligne toutefois que Joëlle Milquet « a toujours défendu et démontré la complète légalité des actions de ses collaborateurs ».

Source: Belga