Les Belges à l’étranger – Leander Dendoncker et les Wolves s’inclinent devant Liverpool

Rien ne semble pouvoir se mettre sur la route de Liverpool vers le sacre en Premier League. Jeudi lors de la 24e de championnat, les Reds de Jürgen Klopp se sont imposés 1-2 sur le terrain de Wolverhampton. Leander Dendoncker a joué tout le match au sein de la défense des Wolves alors que Divock Origi est monté au jeu à la 86e. Capitaine liverpuldien, Jordan Henderson a ouvert le score dès la 8e minute d’un coup de tête sur corner. Mais les Wolves sont revenus à la marque peu après le retour des vestiaires. Raul Jimenez a ponctué de la tête un beau mouvement collectif.

Alors que Liverpool semblait s’acheminer vers le deuxième partage de sa saison, Roberto Firmino a donné la victoire aux Reds. Bien servi par Henderson, le tir du gauche du Brésilien dans la surface n’a laissé aucune chance au portier adverse.

Cette équipe de Liverpool est devenue la cinquième dans l’histoire du football anglais à rester invaincue pendant 40 rencontres.

Liverpool, avec un match de moins de ses adversaires, caracole en tête du classement avec 67 points, 16 de plus que son dauphin Manchester City. Les Wolves sont 7e avec 34 unités, à égalité avec Manchester United (5e) et Tottenham (6e).

En Coupe des Pays-Bas, Jenthe Mertens et Go Ahead Eagles (D2) se sont qualifiés pour les quarts de finale en venant à bout d’Ijsselmeervogels (D3) après une interminable séance de tirs au but (1-1, 7-6 t.a.b.).

Plus tard dans la soirée, Othman Boussaid, buteur avec le NAC Breda contre le PSV (2-0), a participé à la qualification des siens. Arno Verschueren a joué toute la rencontre pour le NAC.

Source: Belga