« Kim ne perdra jamais sa frappe de balle, mais l’explosivité, ce sera autre chose »

Justine Henin a troqué la raquette pour le micro aujourd’hui. C’est ainsi que si l’ancienne N.1 mondiale, lauréate de 7 levées du Grand Chelem et de 43 titres sur le circuit, est revenue à Melbourne cette année, c’est comme consultante pour la chaîne Eurosport. Elle est dès lors la personne idéale pour parler du tennis belge, avec David Goffin (ATP 11) et Elise Mertens (WTA 17), les deux derniers représentant encore en lice en simple dans cet Australian Open. « David et Elise portent désormais le tennis belge, à un très bon niveau. C’est vrai que nous avons mis la barre très haut avec Kim, il y a quelques années », a-t-elle confié à Belga. « David a un niveau exceptionnel déjà dans un tennis masculin d’une qualité dingue. Il a montré qu’il peut encore progresser et je le sens de mieux en mieux. De là à aller chercher des grands titres, à titiller les Top 5, c’est plus compliqué. Elise, pour sa part, n’est plus dans la même phase d’insouciance qu’il y a deux ans, où elle pouvait créer la surprise. Elle a stabilisé une étape de sa carrière, mais pour aller plus loin, il faut être dans une certaine prise de risques, oser, pour repousser ses limites. »

Et puis, évidemment, comment ne pas évoquer le deuxième come-back de Kim Clijsters, qui fera son grand retour sur le circuit au tournoi WTA de Monterrey, à 36 ans, sept ans après avoir fait ses adieux, à l’US Open en 2012.

« J’ai moi aussi été surprise, car beaucoup de temps a passé, car elle a trois enfants », a-t-elle poursuivi. « J’imagine que le circuit et l’amour du tennis doivent lui manquer. Et c’est son droit de le faire. Après qu’est-ce que cela peut donner contre les Barty, Osaka, Pliskova… Il y a une qualité de frappe de balle que Kim ne perdra jamais, mais l’explosivité et le fait de tenir sur la distance, ce sera autre chose. Maintenant, je ne connais pas son ambition, ses objectifs. Moi, en tout cas, c’était hors de question. Ma blessure au coude était vraiment grave et même en opérant, il n’y avait aucune chance. J’ai eu la sagesse de passer à autre chose et je suis très heureuse dans ma vie de famille, avec l’Académie, car c’est tout à fait différent de ce que j’ai connu avant. »

Source: Belga