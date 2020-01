Gert Van Looy, le chef de mission, tire un bilan positif de l’édition à Lausanne

La Belgique est rentrée de Lausanne avec deux médailles d’or autour du cou à l’issue de la 3e édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’Hiver qui se sont achevés mercredi en Suisse. Neuf athlètes ont représenté la Belgique et l’un des deux médaillées d’or, Evy Poppe, couronnée en slopestyle en snowboard, a eu l’honneur de porter le drapeau belge lors de la cérémonie de clôture.

Le chef de mission, Gert Van Looy tire un bilan positif de l’aventure suisse. « Je suis très fier de ces deux médailles d’or remportées par le Team Belgium », a-t-il confié. « Evy Poppe en slopestyle et Anke Steeno dans le tournoi de hockey sur glace 3×3 – c’est bien plus que deux cerises sur le gâteau. Et quel magnifique coup de boost pour les athlètes et les coaches. Il est encore un peu tôt à ce stade pour faire une évaluation athlète par athlète. Ce que nous pouvons dire, c’est que tous ont poussé leurs limites au maximum, donnant à chaque instant le meilleur d’eux-mêmes. Je n’ai pas vu de déceptions à Lausanne, l’atmosphère était toujours positive après chaque compétition. Nous devons maintenant voir, en collaboration avec les Communautés, comment nous pouvons au mieux soutenir ces jeunes athlètes dans leur carrière. »

À Lillehammer en 2016, la Belgique avait décroché l’argent en ski acrobatique avec Xander Vercammen et l’or du relais par équipe mixte (pays mélangés) en shorttrack avec Stijn Desmet.

Lors de la première édition de ces JOJ d’hiver en 2012 à Innsbruck en Autriche, c’est le skieur Dries Van Den Broecke qui avait remporté l’argent au slalom.

La prochain édition dans quatre ans aura lieu en Corée du Sud dans la province de Gangwon.

Source: Belga