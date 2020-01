En double, Minnen et Van Uytvanck battues au premier tour de l’Open d’Australie

La paire composée par Greet Minnen et Alison Van Uytvanck n’a pas réussi à se qualifier jeudi pour le deuxième tour de l’Open d’Australie. Après 1h39 de jeu, le duo belge s’est incliné en deux sets (7-5 et 7-6) face au tandem formé par les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, têtes de série n°10. Cette défaite marque la fin du parcours à Melbourne des deux joueuses belges, éliminées en simple également. Alison Van Uytvanck (WTA 47) avait été lourdement battue au premier tour par la Française Fiona Ferro (WTA 63). Pour sa première participation au tour final d’un tournoi du Grand Chelem, la Campinoise de 22 ans Greet Minnen (WTA 119) a quant à elle accédé au second tour en simple, avant de chuter face à la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 26).

Source: Belga