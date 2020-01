Dries Mertens n’est pas encore rétabli, il a repris l’entraînement en salle

Naples ne semble toujours pas pouvoir compter sur Dries Mertens pour le match à domicile contre la Juventus dimanche (à 20h45). Le Diable Rouge continue à travailler après une blessure aux adducteurs. Naples a annoncé jeudi qu’il s’entraînait en salle. Mertens a joué son dernier match avec le Napoli le 22 décembre lors du match gagné à Sassuolo (1-2). Il a été remplacé à la 76e minute. Depuis lors, le silence entoure la situation du joueur. Début janvier, Mertens a été soigné en Belgique pour sa blessure à l’adducteur et a manqué le sommet contre l’Inter de Romelu Lukaku. Mais deux semaines et demie plus tard, le Diable Rouge n’est toujours pas prêt à reprendre l’entraînement avec le groupe. Il a également manqué les matchs de Serie A perdus à la Lazio (1-0) et à domicile contre la Fiorentina (0-2) et les matchs de Coupe gagnés contre Pérouse (2-0) et la Lazio (1-0).

Dries Mertens semble de plus en plus en route vers la sortie de Naples. Son contrat expire l’été prochain et le président Aurelio Di Laurentiis ne semble pas avoir l’intention de proposer un nouveau contrat au joueur qui évolue au stade San Paulo depuis sept ans.

La présence du défenseur Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) contre la Juventus reste également incertaine. Les Sénégalais s’entraîne individuellement. Koulibaly est aux prises avec un problème de cuisse depuis la fin du mois de décembre.

Naples, vice-championne d’Italie en 2013, 2016, 2018 et 2019, a connu un premier tour très décevant et la nouvelle année n’a pas bien commencé. Après trois défaites consécutives, elle est tombée à la onzième place de la Serie A, avec un retard de 27 points sur la Juventus, le leader. Les Napolitains ont obtenu leur billet pour les demi-finales de la Coupe d’Italie et rencontrera le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Source: Belga