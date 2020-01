Cocktail rap et soul, Little Simz et Jordan Rakei rejoignent l’affiche de Couleur Café

Quatre nouveaux artistes viendront goûter à la chaleur de l’été belge dans le parc ombragé d’Osseghem, ont révélé jeudi les organisateurs de Couleur Café. Little Simz et Kojey Radical déverseront la diversité du rap britannique au pied de l’Atomium, tandis que le jazz de Snarky Puppy et de Jordan Rakei enveloppera les festivaliers bruxellois. Après Shaggy et Youssou N’Dour, déjà annoncés, Little Simz et son rap britannique feront vibrer la scène de Couleur Café le samedi 27 juin. Simbi Ajikawo, de son vrai nom, avait notamment séduit la critique avec son album Grey Area, sorti en mars 2019.

Les Texans de Snarky Puppy prendront également possession de la scène bruxelloise le samedi, où ils (ré)interpréteront à l’envi leurs titres aux sonorités jazz contemporaines.

Dimanche, le rappeur londonien Kojey Radical distillera son groove aux côtés de Roméo Elvis et Dub Inc.

Dans un registre plus soul, le Néo-Zélandais Jordan Rakei ferme le bal de ces nouveaux noms. Avec trois albums à son compteur, le chanteur multi-instumentiste de 27 ans fera frissonner le public dans l’écrin de verdure qu’offre aux festivaliers le parc d’Osseghem depuis quatre étés.

La 31e édition de Couleur Café s’ouvrira le vendredi 26 juin pour se refermer le dimanche 28 juin.

Source: Belga