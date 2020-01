Paris Hilton en cuisine, la vidéo qui fait rire le web

Paris Hilton est de retour… en cuisine. Elle vient en effet de publier la première vidéo de sa nouvelle chaîne YouTube ‘Cooking with Paris’, et déjà la toile ricane de ses « talents » de cordon bleu.

Dans cette vidéo d’une quinzaine de minutes, Paris Hilton tente de nous enseigner la préparation de sa lasagne, mais on est très loin d’Alain Ducasse.

La jet-setteuse apparaît en effet dans une cuisine vêtue d’un pull arc-en-ciel et portant dans les bras son chihuahua habillé d’un pull Chanel. Et il ne faudra pas longtemps avant de constater que la cuisine n’est pas son fort.

Puis cela s’enchaîne… On comprend qu’elle rape du fromage pour la première fois de sa vie, qu’elle râle parce que la boule de mozzarella n’est pas prédécoupée, qu’elle cuisine avec des mitaines en cuir, qu’elle ne connaît pas le mot ‘spatule’, qu’elle met du sel partout sauf dans la poêle, etc.

Bref, rien ne va, à tel point que l’on se demande si tout cela n’est pas préparé à l’avance. Et cela marche en tout cas, puisqu’elle totalise déjà presque 3 millions de vue.

Selon The Guardian, « Il semble que ce soit probablement un projet vaniteux d’une dame riche particulièrement déconnectée. Et pourtant, c’est fait de façon trop consciencieuse que pour l’être vraiment. Chaque fois que l’opportunité de se montrer stupide se présente, Paris Hilton atteint sa cible. Un véritable idiot ne parviendrait pas à faire une lasagne aussi ratée. » Les internautes ne l’ont en tout cas pas ratée, via les hashtags #ParisLasagna et #cookingwithparis.

