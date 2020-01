Pris en flagrant délit de tromperie au stade à cause d’une « kiss cam », Deyvi Andrade s’est fait larguer par sa compagne. Il tente de la reconquérir via les réseaux sociaux.

Voilà ce qui se passe quand on trompe sa copine en public ! Deyvi Andrade l’a appris à ses dépends. Lors d’un match de foot amical opposant le Barcelona SC et Delfin, en Équateur, il s’est fait prendre la main dans le sac. Une fameuse « kiss cam » -qui enregistre les baisers des supporters- l’a surpris en train d’embrasser sa maîtresse.

Une vidéo virale

Au vu du comportement qu’adopte Deyvi Andrade lorsqu’il se rend compte qu’il est filmé, il n’était pas droit dans ses bottes. La vidéo est rapidement devenue virale et a même été diffusée dans des émissions comme « Good Morning Britain » ou « Touche pas à mon poste ». De quoi le griller définitivement.

« Je suis vraiment désolé »

Sachant qu’il n’avait plus rien à perdre, l’homme a avoué sa faute sur Facebook. Il a demandé pardon à sa femme dans l’espoir de la reconquérir. « Je vais défendre mon honneur et ma fierté d’homme jusqu’au bout. Nous échouons tous et nous nous repentons tous. Merci à ceux qui m’ont invité à l’église, car si j’y vais, c’est pour guérir ma famille. Personne ne pourra nuire à mon image, Dieu est grand et fort. A ces femmes qui me critiquent, je sais qu’elles ont trompé un jour aussi, mais elles commentent toujours », explique-t-il avant de s’adresser à sa femme : « Je veux recommencer à vivre ces moments à tes côtés. Je suis vraiment désolé et c’est pourquoi je m’affiche en public pour commenter ce non-sens, je peux te demander de me pardonner. »