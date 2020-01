Le coup de mou de Lara Fabian

En novembre dernier, Lara Fabian était en tournée en Europe de l’Est lorsqu’elle a été contrainte d’annuler plusieurs dates pour raison de santé. Elle a raconté ce qu’il s’était passé au magazine Télé Loisirs.

« Je suis actuellement totalement incapable de tenir sur scène. Les docteurs m’ont arrêtée », avait-elle alors expliqué sur Instagram sans en dire plus. Depuis lors, elle a repris du poil de la bête et va beaucoup mieux.

« Je vais mieux, j’ai subi un Vertige de Ménière. Je ne pouvais pas me tenir debout. Ce n’est jamais agréable à vivre. Lorsque la maladie de Ménière se déclare, on perd l’équilibre et on ne tient pas debout », a-t-elle expliqué.

Il faut dire qu’elle ne s’était pas ménagée ces derniers mois. « Ça arrive, je suis dans un avion toutes les semaines, je prends 200 avions par an, je fais des journées de travail de douze à seize heures, alors, forcément, je ne suis pas une machine. À un moment donné, il était possible que ça arrive et c’est arrivé ».

Aujourd’hui, Lara Fabian a pu reprendre son ’50 World Tour’, qui célèbre ses 50 ans, et assurer sa présence dans la saison 9 de The Voice sur TF1