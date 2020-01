Des vandales empoisonnent des arbres centenaires pour nuire aux koalas

A Lisemore, sur la côte est de l’Australie, des vandales ont déposé du poison sur des arbres prisés des koalas. Les autorités locales sont d’autant plus indignées que l’espèce a durement souffert des incendies qui ont ravagé le pays.

La ville de Lisemore enquête après avoir découvert que des Tallowwood et Bloodwood ont été perforés afin d’y déposer du poison. Les deux arbres sont pourtant très importants pour l’écosystème local, et fournissent de la nourriture aux koalas. Les responsables locaux ne comprennent pas qui a pu, et pourquoi, commettre un tel acte.

Wendy Neilan, en charge des stratégies environnementales au conseil municipal de Lismore, rappelle que le Tallowwood est un des principaux des koalas locaux. Ces arbres abritent également des opossums, des planeurs, des antéchinus, des canards branchus, des roselles, des cacatoès, des hiboux et des microbes. Les animaux comptent sur les creux des arbres pour se reposer et élever leurs petits.

La région compte sur une importante population de koala. Ceux-ci ont toutefois besoin d’une protection supplémentaire après les feux de brousse des derniers mois qui ont considérablement menacé l’espèce. « Nos populations locales sont d’autant plus précieuses que les pertes dévastatrices estimées de koalas dans le sud-est de l’Australie en raison des récents feux de brousse », souligne Wendy Neilan.

Dans ce contexte, les arbres d’habitat matures qui sont disséminés dans la région sont essentiels à la survie de l’animal. « En raison de leur taille, ces vieux arbres fournissent plus de nourriture et de ressources de nidification que les jeunes arbres. Ces arbres matures sont essentiels au maintien de la biodiversité dans notre paysage urbain », note encore Wendy Neilan, alors que les arbres empoisonnés ont entre 80 et 100 ans.

Les récents feux de brousse ont détruit plus de 18,5 millions d’hectares de terres à travers le pays, tuant environ un milliard d’animaux et détruisant leurs habitats.