Washington critique le parcours scolaire de Greta Thunberg, la militante contre-attaque

Un ministre américain a conseillé jeudi à Davos à la militante du climat Greta Thunberg de «faire des études», ce à quoi la Suédoise a répondu qu’il «n’y avait pas besoin de diplôme» pour appréhender le changement climatique.

Interrogé sur la revendication de Greta Thunberg, qui appelle à un arrêt immédiat des investissements dans les énergies fossiles, le secrétaire américain au Trésor a répondu lors d’une conférence de presse: «Qu’elle fasse d’abord des études d’économie et qu’elle aille à l’université, et ensuite elle pourra revenir nous voir».

La jeune Suédoise a répondu sur Twitter que son année de césure – pendant laquelle elle a suspendu son parcours scolaire – prenait fin en août et que de toute façon «il n’y avait pas besoin de diplôme universitaire» pour constater que les efforts en termes d’émissions de CO2 ne suffisaient pas.

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 23, 2020