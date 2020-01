Lutte contre la corruption – Le Conseil de l’Europe pointe de nombreuses lacunes dans les cabinets fédéraux belges

La Belgique doit renforcer la transparence, l’intégrité et la responsabilité de ses ministres fédéraux et des membres de leurs cabinets, affirme un rapport publié jeudi par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe. « Il n’y a pour ainsi dire pas de politique d’intégrité ni de cadre déontologique applicable aux ministres », pointe cet organe chargé d’aider les États à corriger leurs insuffisances en matière de lutte contre la corruption.

L’engagement et la rémunération des membres de leurs cabinets se fait à leur entière discrétion ou à celle du parti politique concerné, ajoute-t-il. Il y a très peu de règles sur les incompatibilités et les activités accessoires, les conflits d’intérêts, les cadeaux et aucune sur les relations avec les tiers, le pantouflage, etc., constate le GRECO, dont est membre la Belgique.

L’organe s’est aussi penché sur la police fédérale belge. Il demande de mettre à jour le code de déontologie et d’introduire un contrôle d’intégrité au cours de la carrière des policiers, notamment lors du recrutement à certains postes sensibles.

« La lacune la plus importante concernant la police fédérale est le changement récent des règles relatives à l’exercice d’activités accessoires, qui sont passées d’une pratique restrictive à une autorisation presque totale. Ce changement de régime pose de nombreuses questions sous l’angle de la prévention des conflits d’intérêts et de la gestion du temps de travail », pointe le Groupe.

