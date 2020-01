L’Italien Matteo Berrettini, 8e tête de série, éliminé dès le 2e tour par Tennys Sandgren à l’Open d’Australie

Matteo Berrettini, 8e mondial et révélation du dernier US Open où il avait atteint les demi-finales, a été éliminé mercredi dès le 2e tour de l’Open d’Australie de tennis. L’Italien a été éliminé par le 100e mondial l’Américain Tennys Sandgren en cinq sets et 3h23 de jeu: 7-6 (9/7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5. L’Italien de 23 ans n’avait pas passé le premier tour lors de ses deux précédentes participations à Melbourne en 2018 et 2019.

Sandgren, 28 ans, affrontera son compatriote américain Sam Querrey (ATP 45) pour une place en huitièmes de finale. Il avait atteint les quarts de finale à Melbourne en 2018 mais il avait en revanche été sorti d’entrée au 1er tour l’an dernier.

Source: Belga