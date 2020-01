Le parquet fédéral a presque bouclé son enquête sur les suspicions de fraude dans football belge

L’enquête sur le scandale de fraude dans le football belge est presque bouclée, a indiqué mercredi Eric Bisschop, du parquet fédéral, confirmant des informations de La Dernière Heure/Les Sports et Het Laatste Nieuws. Le volet de l’affaire autour de l’agent de joueurs Dejan Veljkovic est prêt et le réquisitoire du ministère public pourrait être connu à la fin de la semaine prochaine. Quant au volet concernant l’agent de joueurs Mogi Bayat, il ne devrait pas être bouclé avant la fin juin. Dans son réquisitoire, le ministère public décidera qui fera ou non l’objet de poursuites à la suite de l’enquête. Mais la décision finale reviendra à la chambre du conseil, voire à la chambre des mises en accusation en cas d’appels éventuels.

L’opération « mains propres » menée par la justice dans le milieu du football belge remonte à octobre 2018. Elle tourne autour de matches truqués mais comporte aussi un volet lié à des faits de fraudes financières. Entre autres personnalités, l’agent de joueurs et ancien dirigeant de club Mogi Bayat a été inculpé, de même que l’ancien agent de joueurs Dejan Veljkovic qui a eu recours, pour la première fois en Belgique, au statut de repenti. En tant que repenti, il a collaboré avec les enquêteurs et conclu un accord avec la justice, acceptant une peine de prison de cinq ans avec sursis, une amende de 80.000 euros avec sursis et la confiscation de toutes les sommes d’argent obtenues illégalement. En échange, il a dû fournir à la justice des informations importantes et complètes sur son activité personnelle et sur les mécanismes utilisés dans le milieu en général.

Les enquêteurs ont procédé ces derniers mois à l’audition d’une kyrielle d’acteurs du monde du football belge, de dirigeants de clubs, à entraîneurs, en passant par des agents de joueurs, des arbitres et des footballeurs.

Source: Belga