Grève générale sur les îles grecques submergées par l’afflux de migrants

Un mouvement de grève générale a débuté sur les îles grecques de Lesbos, Chios et Samos mercredi. Les services publics sont à l’arrêt et la plupart des magasins sont fermés pour dénoncer la surpopulation des camps de migrants. Les bourgmestres et fédérations professionnelles réclament que les nouveaux arrivants soient transférés sur le continent. Environ 42.000 personnes sont actuellement regroupées dans et aux alentours des camps situés dans les îles de la Mer Egée. L’afflux depuis la Turquie se poursuit quotidiennement et le retour des migrants déboutés ne s’effectue pas correctement en raison d’un manque de personnel.

source: Belga