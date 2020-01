Grégoire Munster et Louis Loka feront la saison complète sur une Hyundai i20 R5

Grégoire Munster et Louis Louka disputeront cette année l’intégralité du championnat de Belgique des rallyes au volant d’une Hyundai i20 R5, a annoncé Hyundai Belux mercredi. « Tous ceux qui me connaissent, savent que je veux progresser année après année dans ma jeune carrière », a expliqué Grégoire Munster, 21 ans, deux fois champion de Belgique chez les juniors, dans un communiqué publié mercredi. « Après quelques très belles années chez les juniors, mes premiers pas en classe R5 ont suivi en 2019, couronnés de succès. Il est temps de passer à la prochaine étape avec une saison complète dans la classe supérieure du championnat belge. C’est tout un défi, car la concurrence en Belgique est très forte et surtout très large, avec des marques différentes, des jeunes pilotes de haut niveau et d’autres très expérimentés dans le métier. Cette saison, nous visons donc un seul objectif: progresser pas à pas, et surtout profiter de toutes ces kilomètres en Hyundai i20 R5. Rendez-vous au Rallye du Haspengouw. » Le championnat de Belgique des rallyes démarre en effet le 29 février avec ce Rallye à Landen.

Hyundai Motorsport Customer Racing a décidé de soutenir ainsi le projet de BMA de Bernard Munster, le père de Grégoire, basé à Thimister-Clermont, lui qui dispose de plus de 15 ans d’expérience dans la préparation des voitures de rallyes.

« L’idée d’une présence sportive plus large dans le championnat de Belgique frémit déjà depuis quelques temps. Mais les choses ont vraiment commencé à bouger lors d’une visite au rallye du Condroz l’an dernier », a expliqué de son côté Wim Doms, porte-parole de Hyundai Belux. « Il y avait plus de 30 équipes au départ de la classe R5, mais pas une seule en Hyundai i20 R5. Non seulement nous, mais aussi la division Customer Racing de Hyundai Motorsport l’ont remarqué, et nous avons donc décidé de changer cela pour la nouvelle saison 2020. Il fallait trouver le bon partenaire pour ce genre de projet, et c’est donc devenu BMA ».

