Ben Hermans souffre de multiples fractures et sera indisponible au moins deux mois

Ben Hermans a chuté dans le final de la deuxième étape du Tour Down Under cycliste (WorldTour), mercredi en Australie. Le coureur de la formation Israël Start-Up Nation est resté au sol pendant quelques minutes, mais il a quand même terminé la course. Il a ensuite été conduit à l’hôpital. Le verdict est sévère. L’indisponibilité du Limbourgeois de 33 ans va être longue. Hermans souffre en effet de plusieurs fractures. « Le diagnostic est pire que ce que nous attendions », a fait savoir son équipe. « Ben s’est occasionné une fracture compliquée de l’épaule, a une clavicule cassée et plusieurs côtes cassées. Il rentrera en Belgique dès que possible, où il doit être opéré. Son rétablissement: deux mois », peut-on lire dans un message sur Twitter.

« Nous connaissons Ben, c’est un dur à cuire et nous sommes convaincus qu’il reviendra plus fort que jamais », poursuit son encadrement. « Rappelez-vous l’année dernière, après une blessure au genou, il a remporté deux courses à étapes (le Tour d’Autriche et le Tour de l’Utah). Cette blessure est encore pire, mais Ben va surmonter cela ».

Source: Belga