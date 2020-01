VIDEO. Pris en flagrant délit d’infidélité par une ‘Kiss Cam’

Vous connaissez la ‘Kiss Cam’? Cette caméra qui traque les baisers d’amoureux dans les stades pour les projeter sur grand écran. Cela peut devenir un grand moment romantique, sauf quand le ou la partenaire n’est pas.. l’officiel(le).

C’est ce qui est arrivé, en Equateur, à Deyvi Andrade qui assistait à un match de football aux côtés de sa compagne à qui il volait un baiser lorsqu’ils ont été filmés. Pris sur le fait, ils se sont directement sentis très gênés.

Cette vidéo a été largement partagée sur Twitter avec pour texte: « Lorsque vous embrassez votre petite amie et que vous réalisez que votre mariage est terminé parce que vous êtes filmés ».

When you kiss your side chick and realize your marriage is over cuz you're on camera 😂😂😂

pic.twitter.com/JaETF4sYhD

— Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) January 19, 2020