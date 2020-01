Un corbeau vandalise 20 voitures sur un parking

En Angleterre, des employés de bureau ne savent plus quoi faire d’un corbeau qui aurait vandalisé une vingtaine de voitures garées sur un parking, selon le Daily Mail.

Ce corbeau, qu’ils ont surnommé George, s’attaque en effet régulièrement à leurs voitures depuis novembre dernier, sur le parking du siège social de la Greenfields Community Housing à Braintree, dans l’Essex.

Crow called 'George' is terrorising office workers after attacking up to 20 cars and ripping off windscreen wipers https://t.co/nZEGyjjeIp

« Il a attaqué une vingtaine de voitures et, même si nous avons essayé de le chasser, il revient dès que vous lui tournez le dos », a expliqué un membre du personnel, Amanda Bhavani, à la BBC. « Nous recherchons une solution à long terme juste pour dissuader George. Nous voulons le garder ici avec ses amis, mais cela devient un problème. »

La société a tenté de trouver la parade en installant deux fausses chouettes sur le toit ainsi qu’un cerf-volant en forme de faucon au milieu de son parking. Reste à espérer que cela dissuadera George d’arracher d’autres essuie-glaces.

« Nous attendons toutes les bonnes idées pour dissuader George d’adopter un comportement antisocial tout en restant tranquille ici », a ajouté Mandy Rose, l’une des victimes du corbeau.

Office workers in Braintree are covering up car windscreen wipers to prevent attacks by a crow.

A bird, known as George to staff at Greenfields Community Housing, is said to have destroyed 20 pairs of rubber blades.

Amanda Bhavani @GreenfieldsCH wants George to mend his ways. pic.twitter.com/1THPYC3rEC

— BBC Essex (@BBCEssex) January 20, 2020