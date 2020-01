KFC épinglé pour une publicité sexiste

Une publicité de la branche australienne de KFC, le géant américain de la restauration rapide, crée la polémique. Dans ce spot, on voit des ados reluquer une jeune fille avec un décolleté, ce que beaucoup jugent sexiste.

Un spot publicitaire pour la marque de fast-food KFC fait polémique en Australie. La pub, qui ne dure pas plus de 15 secondes, montre une jeune femme se refaire une beauté devant la vitre teintée d’une voiture. On la voit remettre son décolleté en place et se reluquer les fesses, jusqu’à ce que la vitre s’ouvre, laissant apparaître une mère et ses deux ados, les yeux et la bouche grand ouverts.

Mal à l’aise, la jeune femme s’exclame alors « Quelqu’un a dit KFC? », prend la fuite et retrouve ses amis avec qui elle partage un menu du fameux restaurant. Ce spot fait partie d’une série de publicités de la marque qui fait d’un repas au KFC une excuse pour se sortir de moments embarrassants.

Toutefois, cette publicité n’est pas au goût de tous et le mouvement Collective Shout, qui lutte contre l’objectivation de la femme, a dénoncé le sexisme dont est empreint le spot publicitaire. Melinda Liszewski, une porte-parole du collectif, a déclaré: « Des publicités comme celle-ci renforcent l’idée fausse que nous ne pouvons pas attendre mieux des garçons. »

« Cette publicité joue sur de vieux stéréotypes où les jeunes femmes sont des objets sexuels au profit des hommes et des jeunes garçons. Les hommes sont impuissants face à l’opportunité de reluquer le corps d’une femme », a-t-elle ajouté. De nombreux internautes ont également été choqués par cette publicité. « Qu’est-ce que c’est que ça KFC? Il y a plus de créativité dans une boîte de corn-flakes. Engagez quelqu’un qui sait comment vendre de la nourriture », « Aucune. Femme. Ne. Fait. Cela. », peut-on notamment lire sur Twitter.

YO @KFCAustralia who tf is doing your television ads? there is more creativity on a cocopops box. Please hire someone who knows how to market FOOD, not a hangover, failed marriage, breakup, none of that extra shit. Just market it properly, smh

— Twiterisshit (@nickstar13) January 22, 2020