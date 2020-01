Suite aux fortes précipitations de ces derniers jours, la plupart des feux dans l’est de l’Australie sont désormais éteints. Après des semaines de sécheresse, la pluie a déclenché le bonheur des koalas et des kangourous.

Des pluies abondantes s’abattent sur l’est de l’Australie depuis la fin de la semaine dernière. La plupart des incendies sont désormais éteints. Ces précipitations sont venues soulager les hommes et les animaux éprouvés par des semaines de sécheresse.

Cette pluie tant attendue a été accueillie comme il se doit par les animaux qui ont payé un lourd tribut dans les incendies. ABC Canberra a ainsi publié la photo d’un koala au milieu d’une route en Nouvelle-Galles du Sud en train de lécher le bitume pour boire quelques gouttes d’eau.

Making the most of the rain 🐨This koala was found licking up rainwater off the road between Moree and Croppa Creek in northen NSW.📷 Pamela Schramm

Le Symbio Wildlife Park a mis en ligne une adorable vidéo sur la manière dont les kangourous, les koalas et les wombats ont accueilli la pluie. « Les kangourous s’éclaboussaient dans les flaques d’eau. Ils étaient affectueux les uns envers les autres et semblaient vraiment apprécier la pluie », indique ce parc australien.

Si ces images font du bien après une multitude de photos très difficiles montrant des animaux blessés ou calcinées, l’Australie n’est seulement qu’au milieu de son été et le pays n’est pas à l’abri d’une nouvelle crise dans les prochaines semaines.

Enfin, les animaux n’ont pas été les seuls à apprécier le retour de la pluie. La preuve avec cet enfant :

Heavy rain in Australia is bringing joy to the drought stricken continent. This 18 month old boy, is thrilled seeing it for the 1st time.

Yes. Rains after 18 months is paradise 👍🏻 pic.twitter.com/4TRY1vgkrp

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 16, 2020