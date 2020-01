PHOTOS. Un village italien propose des maisons de rêve pour 1 €

Le village de Bisaccia a décidé de mettre en vente des maisons abandonnées pour seulement 1 € par propriété. Les autorités locales souhaitent, de la sorte, encourager des familles à s’installer dans la localité, touchée en 1980 par un tremblement de terre.

Situé dans la province d’Avellino, le village de Bisaccia dispose de 90 maisons qui n’ont actuellement pas de propriétaire. Ces habitations colorées aux tons bleu, rose, vert et jaune, nécessitent des travaux de rénovation, mais ne vous coûteront pas cher à l’achat puisqu’il ne faut qu’un malheureux euro pour acquérir le bien.

Si les travaux sont indispensables, les autorités ne fixent pas de délai précis avant lequel ils doivent être faits ou un investissement minimum. La transaction se fera directement avec les autorités locales et sans heurts avec les propriétaires d’origine de ces anciennes propriétés.

« Donner un nouveau souffle »

En 1980, la ville a été frappée par un important tremblement de terre et depuis, la zone est souvent touchée par des secousses plus légères. « La situation est particulière car la zone abandonnée se situe sur la partie la plus ancienne du village. Les maisons sont regroupées et partagent parfois même une entrée commune », explique le maire adjoint de l’entité, Francesco Tartaglia.

« Nous souhaitons donc accueillir des familles ou des groupes d’amis qui se connaissent pour pouvoir unir leurs forces. Nous voulons donner un nouveau souffle à la ville et encourageons donc ces personnes à acheter plus qu’une maison », précise-t-il.

L’idée n’est pas nouvelle, puisque le village de Bivona, dans le sud de la Sicile, avait proposé la même formule en 2019 afin de redonner une jeunesse à ses maisons délabrées.