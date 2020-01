Terry Jones, des Monty Python, est décédé

Le comédien britannique Terry Jones, membre de la légendaire troupe des Monty Python, est mort à l’âge de 77 ans, a annoncé mercredi son agent.

Né au Pays de Galles en 1942, Terry Jones s’est éteint mardi auprès de sa femme Anna à son domicile dans le nord de Londres, rapporte la presse britannique. Il souffrait de longue date d’une forme rare de démence.

«Nous avons perdu un homme profondément gentil, drôle, chaleureux, créatif et aimant, dont l’humour a donné beaucoup de plaisir à des millions de personnes durant six décennies», ont commenté ses proches.

Terry Jones était l’un des fondateurs du groupe Monty Python qui rassemblait John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin et Graham Chapman. Ce dernier est décédé en 1989 d’un cancer de la gorge.

Just heard about Terry J

It feels strange that a man of so many talents and such endless enthusiasm, should have faded so gently away…

Of his many achievements, for me the greatest gift he gave us all was his direction of ‘Life of Brian’. Perfection

Two down, four to go

— John Cleese (@JohnCleese) January 22, 2020