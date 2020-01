Les républicains fixent leurs règles au procès de Donald Trump

Le premier jour du procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat américain a été consacré aux règles de procédure. Après plus de dix heures de débats, la majorité républicaine s’est sans surprise prononcée en faveur des règles proposées par son chef de file Mitch McConnell.

La résolution adoptée ne prévoit pas l’audition des témoins cruciaux (comme le chef de cabinet de la Maison Blanche Mick Mulvaney et l’ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton) ni la présentation des documents gouvernementaux réclamées par les démocrates. Elle repousse cette question à plus tard. «C’est une feuille de route équitable pour notre procès», estime l’influent Mitch McConnell. Il ne cache pas sa volonté d’offrir au milliardaire républicain l’acquittement rapide qu’il espère, idéalement dans un délai de deux semaines.

Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a lui dénoncé «une honte nationale» qui répond selon lui à la volonté du président Trump de «dissimuler» ses «méfaits». «Les règles établies par le sénateur McConnell et les républicains sont conçues pour protéger le président Trump, et non garantir un procès en impeachment juste et honnête. Elles sont truquées», fustige la sénatrice du Massachussets et candidate à l’investiture démocrate Elizabeth Warren.

The rules that Senator McConnell & the Republicans rammed through the Senate tonight are designed to protect President Trump – not guarantee a fair & honest impeachment trial. The rules are rigged. — Elizabeth Warren (@SenWarren) January 22, 2020

Signe des tensions croissantes à mesure que les heures s’écoulaient, le chef de la Cour suprême qui préside les débats, John Roberts, a émis un rare rappel à l’ordre et demandé aux deux parties de garder un «discours de civilité». Les démocrates disposent désormais de 24 heures étalées sur trois jours pour exposer ses arguments. Puis ce sera au tour de la défense pour la même durée. Enfin, les sénateurs, qui font office de jurés, auront 16 heures pour poser leurs questions.

L’issue du procès ne fait pas le moindre doute, le vote de deux tiers des 100 membres du Sénat étant nécessaire à une destitution alors que 53 d’entre eux font partie du camp républicain.